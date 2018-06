Gobierno presentó el sistema "Código Azul" para dar refugio a personas en situación de calle

El Presidente Sebastián Piñera y el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, lanzaron el plan "Código Azul", sistema que busca dar refugio a las personas en situación de calle para los días de frío extremo y lluvia.

En una actividad realizada en la parroquia de la Santa Cruz, en Estación Central, el Mandatario presentó la iniciativa, la que funcionará en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y Bio Bío, que es donde se concentran más personas en situación de calle y en riesgo en esta época del año.

"Todos los chilenos y chilenas sabemos que no podemos permanecer indiferentes cuando sabemos que hay compatriotas nuestros que por distintas razones viven en la calle, y cuando las temperaturas bajan muchos de ellos pierden la vida por el frío. No queremos que ninguno más tenga que perder su vida, por eso este esfuerzo solidario lo tenemos que hacer todos: no solamente el Gobierno, sino que los alcaldes, las iglesias, sino todos los chilenos y chilenas", señaló el jefe de Estado.

El Ministerio de Desarrollo Social explicó que el sistema, que hoy se aplica en ciudades de Estados Unidos y Europa, consiste en la implementación adicional de refugios y albergues para dar alojamiento provisorio, abrigo y alimentación a personas en situación de calle; operativos móviles, que recorrerán las calles para entregar insumos a las personas que no quieran dejar el lugar; y móviles de traslado, que llevarán a las personas que quieran pasar la noche en un albergue o refugio.

La alerta de "Código Azul" se decretará con 48 horas de anticipación a la información que presente la Dirección Meteorológica de Chile. La determinación de aplicarla será tomada por las seremías de la cartera y las intendencias.

Para determinar que existan condiciones de Código Azul, se aplicarán los siguientes parámetros: en Coquimbo (La Serena, Coquimbo, Ovalle), cuando la temperatura sea igual o inferior a 0° C; o cuando la temperatura sea inferior a 8° C, junto con pronóstico de precipitaciones y/o nevadas y/o agua-nieve. Por su parte, en Valparaíso (Valparaíso, Viña, San Antonio, San Felipe), Bío Bío (Chillán, Concepción, Talcahuano, Los Ángeles) y la RM (Santiago, Estación Central, Recoleta, San Bernardo, Pudahuel, Peñalolén, Puente Alto), será cuando la temperatura sea igual o inferior a 0° C; o cuando las temperaturas sean inferiores a 5° C, junto con pronóstico de precipitaciones y/o nevadas y/o agua-nieve.