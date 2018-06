Tener sexo no quema tantas calorías como pensabas

Quizás siempre has escuchado que el sexo es un deporte y en el acto se consiguen quemar varias calorías. Sin embargo, algunas investigaciones dan cuenta que en realidad esa aseveración depende más bien de múltiples factores, como el tiempo, la intensidad y el ritmo.

Según detalló AS , la cantidad de calorías quemadas durante el sexo es mucho menor a las consumidas durante una rutina de ejercicios que demore la misma cantidad de tiempo.

Esta conclusión fue revelada en la revista Plos Onetras luego de un estudio de la Universidad de Montreal, donde 21 parejas usaron un dispositivo para medir la quema de calorías durante el acto sexual por unos 25 minutos y luego corriendo 30 minutos en una cinta.

Mientras los hombres quemaron unas 100 calorías en una sesión sexual promedio, las mujeres queman unas 69. En tanto, ellos en la cinta quemaron unas 276 calorías en promedio.

Otro estudio que se publicó en el New England Journal of Medicine, indicó que el sexo tampoco es la gran actividad física porque en promedio no dura más de 6 minutos, lo que representa alrededor de sólo 25 calorías.