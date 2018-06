Mujer pidió ayuda en redes sociales por amenazas de ex marido: "No me quiero morir"

Cristina Lara Galdames (30), una artista visual de Rancagua, usó las redes sociales para pedir ayuda y denuncias las amenazas que le habría realizado su ex marido, las que la obligaron a huir sin dar aviso a su familia.

La mujer estaba desaparecida desde el sábado pasado, pero en las últimas horas reapareció con un crudo video donde relata su situación.

"Estoy escondida en alguna parte de Chile y estoy aterrada porque sigo casada legalmente con un sicópata que me quiere cortar las manos porque soy artista visual (...) No me quiero morir", expresó Lara en un video que fue compartido por su hermana Francisca.

En declaraciones a Publimetro , la denunciante afirmó que estaba bien y que durante estos días estuvo escondida en dos ciudades distintas. También detalló que las amenazas realizadas por el hombre se realizaron a través del teléfono.

"No me ha tocado. Estoy en un lugar seguro, ahora. Vino aquí, pero apenas vio a carabineros se arrancó con mi auto. Él siempre lo ha manejado, a mi nunca me ha dejado usar mis cosas, ni mi auto, ni mi contraseñas de redes sociales, del banco, nada. Él manejaba la cuenta RUT hasta la semana pasada, cuando mi papá me acompañó a cambiar las claves. Ahí me dieron la información que él compraba con el pinpass productos al extranjero. En marzo incluso compró otra vez semillas de marihuana holandesas", expresó.

La Fiscalía de O'Higgins inició una investigación por el caso, mientras que la ministra de la Mujer, Isabel Pla, afirmó que el organismo se puso en contacto con la familia de Lara para conocer su situación.