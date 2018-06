Vocera a quienes justificaron tortura a reos: "Entiendo que esa impresión nace de la impotencia"

08:55 La ministra Secretaria General de Gobierno apuntó a las "voces públicas" como el arquero Claudio Bravo, la animadora Tonka Tomicic y el ex tenista Marcelo Ríos. "Tenemos una responsabilidad mayor" dijo.

La ministra vocera del gobierno, Cecilia Pérez, respondió hoy a quienes justificaron la tortura a la que fueron sometidos los detenidos por el crimen de una funcionaria de la Universidad de Chile en calle República, entre ellos, la animadora Tonka Tomicic, el arquero Claudio Bravo y el ex tenista, Marcelo Ríos.

“Entiendo que esa impresión nace de la impotencia, uno tiene que entender que estamos en un Estado de derecho, no creemos en el ojo por ojo, creemos en un marco normativo donde se hace ley y se hace justicia. Muchas veces eso no se entiende y se visibilizan estas situaciones bastante extremas” dijo la portavoz gubernamental.

Pérez además se refirió a la brutalidad del crimen, pero sostuvo que ello no es justificación para que “voces públicas” salgan en defensa de los vejámenes contra los imputados.

“A una mujer la mataron a palos, ¡a palos! Cómo no provocar indignación e impotencia, pero ¿eso justifica que se le aplique violencia? Creo que no, sobretodo en la voces públicas (no se pueden justificar)” dijo.

En ese punto la ministra Secretaria General de Gobierno dijo que “tenemos una mayor responsabilidad porque hay mucha gente que nos escucha, es uno que tiene un peso mayor. Creo que sí (hay que reflexionar más)”.