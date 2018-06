Cabify por impuesto específico a plataformas de transportes: "Con eso habría que subir el valor del servicio”

Agustín Guilisasti, el Gerente General Cabify, se refirió a la decisión del Gobierno de incluir a las empresas con plataformas digitales en la reforma tributaria, donde se aplicaría un impuesto especial a empresas de transporte como Uber y entretención como Netflix y Spotify. Con ello, insistió en que su firma cumpliría con las normales actuales.

“Hay muchas dudas y me gustaría explicar cómo tributan las empresas de transporte. Las empresas de transporte no pagarían, si uno pide un taxi no se paga. Lo que alegan los taxistas, que tienen toda la razón, es por renta presunta, el 7% del avalúo fiscal del auto. Cabify paga como cualquier empresa, tiene toda la parte tributaria en orden”, dijo.

Además, precisó que no están de acuerdo con un pago diferenciado, aunque reconoció que es necesario un trato igualitario. “Los socios se les exige que emitan un documento tributario por lo que están cumpliendo con la norma. Si están pagando impuestos, pero hay otras empresas que no lo hacen y no han pagado ningún solo peso. Poner un impuesto específico no corresponde porque nosotros, como empresa, ya estamos pagando y con eso habría que subir el valor del servicio. Estamos de acuerdo que hay que nivelar la cancha”, agregó.

Asimismo, concluyó que están en la línea de acatar “todas las exigencias de seguridad, pero que la licencia se pueda sacar de forma más moderna”, concluyó.