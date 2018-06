General director de Carabineros declarará el 4 de julio por el caso Huracan

El general director de Carabinero, Hermes Soto, declarará en calidad de testigo el próximo 4 de julio, en el marco de la investigación de la Operación Huracán.

La autoridad y el Auditor General de la institución, general Juan Carlos Gutiérrez, deberán entregar su testimonio respecto a su rol en la declaración pública que realizó el entonces director de Inteligencia Gonzalo Blu, respecto a que la cuestionada aplicación "Antorcha" existía.

Blu dijo a La Tercera que la intervención fue una decisión institucional y no idea del director general de Carabineros, Bruno Villalobos. "Se reúnen los generales inspectores, dos asesores comunicaciones sociales, el jefe de jurídica, de Labocar, Marín, otro abogado y se prepara el comunicado. No hubo reparos. Y lo leo confiando en que esto funcionaba, que existía, que no era un engaño. Y después ya sabemos que ocurrió".