Capellán nacional de Gendarmería sobre violencia carcelaria: "La responsabilidad es del Estado"

En entrevista a Emol el capellán nacional de Gendarmería, padre Luis Roblero, quien ya lleva cinco años en el cargo, se refirió a la situación actual de la institución y lo que se vive al interior de las cárceles, lo que resume en una frase: "Han sido años duros".

Y si bien hay múltiples factores parece que lo central para el capellán es el "abandono estatal" del que ha sido testigo durante el último lustro.

"Duele constatar que no hacemos mucho más que encerrarlos y castigarlos (a los reos del país)", lamentó el sacerdote jesuita.

El foco mediático sobre la situación carcelaria está dado por el caso de tortura ocurrida en el penal Santiago 1, que se viralizó a través de un video en redes sociales, mostrando las agresiones que recibieron dos de los cuatro ciudadanos ecuatorianos imputados por el crimen de una mujer de 41 años en el barrio República.

De momento son cuatro internos y un gendarme los formalizados por el delito de tortura tras la golpiza.

Ahora, para Roblero estas situaciones "antes era más comunes", pero han mantenido su presencia, y tienen que ver "con las condiciones de encierro y la infraestructura (...). Tenemos que tener mayor conciencia de nuestras cárceles, de la violencia que hay en nuestras cárceles".

¿La responsabilidad? "Es del Estado", no lo duda. "Si uno se sumerge en la vida de los hombres y mujeres privadas de libertad, uno encuentra un común denominador que tiene que ver con la marginalidad y la exclusión social", dijo.

El capellán indicó además que "La gran mayoría de ellos (los reclusos) han nacido en hogares muy desestructurados, violentos, con abusos de pequeños, con calle de pequeños. La inmensa mayoría de ellos ha pasado por el Sename. Entonces, hay un ciclo de violencia que viene desde la cuna y que ellos reproducen con la violencia delictual. Claro, las cárceles encierran a esta población, y las cárceles son violentas, porque las personas que están ahí tienen una violencia interna muy fuerte".

Y agregó: "Se produce un espiral de violencia dentro de la cárcel, el cual se agudiza por las condiciones de encierro, por el hacinamiento, porque no tenemos buenos planes de reinserción (...). Son historias que desde la cuna vienen violentadas, golpeadas, abusadas. Se produce un ciclo de violencia desde la cuna hasta la adultez. Es duro ver eso, y a nivel estatal se hace bastante poco".

El sacerdote también señaló al medio online que "No somos capaces como sociedad chilena de tener un sistema carcelario que efectivamente se haga cargo del daño que un victimario produjo a una víctima. No somos capaces de decidirnos de una vez por todas que estos lugares de protección estatal efectivamente lo sean. Eso conmueve mucho".

Sobre las responsabilidades de Gendarmería ante lo ocurrido con los ciudadanos ecuatorianos, así como en otros hechos de violencia, Roblero piensa que la institución "con los recursos que tiene, maneja este tipo de situaciones lo mejor que puede".

Y recalcó que "Lo que yo he visto, es que hay una mayor conciencia de Gendarmería para que no se produzcan este tipo de vulneraciones. Hoy día los gendarmes y todos los funcionarios en general, están mucho más atentos a situaciones que violenten los derechos humanos. En conciencia yo creo que hemos ganado, ahora en cuanto a mejoras de las condiciones carcelarias, bueno, en eso yo creo que no hay ningún avance". Pero "acá hay una cuestión mucho más estructural, lo cual es mucho más grave", concluyó.