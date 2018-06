Revelan audios que grabó estudiante de la Alianza Francesa antes de suicidarse

Nicolas Scheel tenía 17 años cuando decidió suicidarse después de ser detenido por Carabineros al interior del colegio Alianza Francesa por posesión de 1,8 gramos de marihuana. Fue la Revista Sábado, quienes después de ocho meses de lo ocurrido, reveló los últimos audios que envió el adolescente, aclarando las razones de su acto.

Fue el padre de Nicolás, Gerardo Scheel, quien hizo públicas las declaraciones. "Hola, soy yo, Nico, diciendo una última cosa... que no sé, que he tomado una decisión... y cuando uno toma una decisión se cumple... porque lo pensé y porque lo voy a hacer...y eso. Es la última vez, estoy sereno... ojalá no sea tan malo", dijo el joven.

A esto agregó su sentimiento por el colegio, institución que fue multada con 58 UTM (cerca de 2,7 millones de pesos), tras una investigación de la Superintendencia de Educación, que determinó que la escuela actuó de forma, pues incluso, Nicolás fue detenido antes de que llegara su madre al lugar.

Por lo mismo, el joven relató que "Para los del colegio valgo callampa. Si estoy muerto no se preocupen por mí, en verdad... Me gustaría que les dijeran a todos que si no les importaba yo ¿para qué van a hacer un minuto de silencio?, ¿qué les va a importar mi puta vida? Colegio cu..., sabís qué, sinceramente, los odio. Ustedes me quitaron mi sonrisa. Me la quitaron", agregó en otro audio.

Para Gerardo Scheel, la detención fue el detonante del suicidio de su hijo y aunque aún no han decidió emprender acciones judiciales contra la institución, todo estaría en manos del abogado de la familia."Sigo convencido de que lo del colegio fue la gran causa. Seguramente, habían más cosas, pero este fue el hecho que lo detonó", insistió.