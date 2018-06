Carola Jorquera reveló por qué nunca aceptó una salida con Felipe Camiroaga

En el programa "La Divina Comida", la periodista y modelo Carola Jorquera recordó la cercanía que siempre tuvo con el animador Felipe Camiroaga, a quien consideraba casi como un "hermano" después de tantos años.

Sin embargo, la conductora de TV contó que siempre él la invitó a salir y le coqueteaba, pero ella nunca aceptó una cita ni hacía caso a sus piropos.

“Nosotros eramos súper amigos, era como un hermano, lo pasábamos súper bien. Toda la vida (le coqueteó), hasta el final de los días y todo era muy divertido. Pero me acuerdo una vez que le dije: ‘Tu forma de relacionarte con las mujeres no tiene nada que ver con lo que me gusta con respecto a un hombre”, dijo.

Jorquera explicó que el recordado Camiroaga, no estaba dipuesto a hacerse cargo de una relación amorosa, por lo que ella siempre vio ese aspecto como el gran punto débil que la alejó de una posible relación más allá de la amistad.

"A mi me gusta el tipo que le gusta hacerse cargo de una relación, que no mira para el lado, es un compromiso. Yo entiendo el por qué de su situación, que tiene que ver con esa parte”, agregó.