RAE resolvió disputa ortográfica entre concejala de Colina y Daniel Matamala

La Real Academia Española (RAE) terminó una insólita disputa ortográfica iniciada por una concejala de Colina, quien reclamó por el supuesto uso de la tilde en la palabra "eso" ante el periodista Daniel Matamala.

Todo comenzó el sábado pasado cuando a través de Twitter la RN Soledad Vial criticó al rostro de CNN Chile de "ser activista político de izquierda" por sus editoriales.

"La opinión es siempre subjetiva. Y dije que la 'editorial' debe hacerla el dueño del medio. Éso (sic)", escribió la edil, quien también es periodista.

Matamala le respondió lo siguiente: "Si va a seguir en esta discusión circular, acusando a todo el mundo de ser 'de izquierda', por favor al menos deje de escribir 'eso' con tilde una y otra vez. Duelen los ojos. Gracias".

Tras recibir una ola de troleos, Vial defendió el supuesto uso de tilde en "eso", asegurando que aparece "cuando se usa como deíctico". Incluso elaboró un texto de explicación con el logo de la RAE.

Durante este lunes, y con la polémica que se extendía por su tercer día, la Academia terminó dando su veredicto y notifició que la palabra "eso" en ningún caso lleva tilde, por lo que la batalla ortográfica terminó siendo ganada por el rostro de CNN Chile.

"Es incorrecto escribir 'eso' con tilde. Los demostrativos neutros 'esto', 'eso', 'aquello' no llevan tilde diacrítica porque siempre son pronombres y no pueden interpretarse como determinantes, por lo que no hay riesgo de ambigüedad", señaló en un tuit.

El organismo también fue más allá, ya que cuestionó que la concejala usara su logo para su "explicación", ya que "puede confundir a los lectores".