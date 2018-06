Polémica en Perú por contenido de libros que traen conservadoras frases de educación sexual

El Ministerio de Educación de Perú está siendo duramente criticado por los contenidos "conservadores" y consejos sobre sexualidad que han añadido a sus textos escolares, los que serían repartidos el 2019 en escuelas públicas para los tres primeros grados de secundaria.

Según detalló El Comercio , los textos también son contrarios a la libertad de género y omiten las violaciones a los derechos humanos desde las F.F.A.A.

Además, cuentan una "cara de la historia más derechista" donde se compara a Sendero Luminoso con Al Qaeda y el Estado Islámico.

En el ámbito sexual, los libros traen columnas tituladas como "la virginidad conservada"; otros documentos a favor de la castidad, "¿podemos resistir la tentación?", "la castidad no es solo abstinencia: es pureza de mente y vivir de manera moral".

Fue el movimiento "Nuevo Perú" el que pidió que no se hicieran estos cambios en los libros, contenidos evaluados por parlamentarios del movimiento Fuerza Popular (de derecha y adherentes al fujimorismo), ex miembros de las Fuerzas Armadas, así como con integrantes de grupos religiosos conservadores.

Aunque desde el Minedu negaron la presencia de "contenidos sesgados", igualmente dijeron que "identificamos algunos párrafos que se pueden mejorar en el tratamiento pedagógico de dos temas: la historia peruana del periodo 1980-2000 y la educación sexual".

Entre otras de las polémicas frases de estos libros, se pueden encontrar textos como:

1- "Retrasar el inicio sexual puede traer varias ventajas. Una de ellas es que se estará libre del miedo a la maternidad no deseada".

2- "Sostener la virginidad, al menos, hasta los 24 años puede brindar el espacio reflexivo necesario para elegir bien y formar una pareja comprometida".

3- "Para conservar la condición sagrada del sexo, hay que saber decir No cuando las circunstancias lo requieran. Como dice la biblia: Sea su lenguaje 'Si, si; no, no'"