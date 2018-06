Macarena Tondreau tras su salida del matinal: "Fue todo muy raro; no me arrepiento de mis dichos"

09:40 A la ex panelista de Muy Buenos Días no le renovaron su contrato a días de sus declaraciones, donde avaló la tortura contra los ecuatorianos en la cárcel. Aunque dice que desde el canal le dijeron que su salida no tenía que ver con sus polémicas opiniones, ella sigue sin entender por qué después de nueve años no la dejaron seguir más.

Macarena Tondreau dejó el matinal "Muy Buenos días" luego que no le renovaran su contrato. Esto ocurrió a unos días de que avalara las torturas contra los ecuatorianos, imputados por el asesinato de Margarita Ancacoy: "Fue todo muy raro", dijo.

La panelista contó qué según le explicaron en el canal, su salida no tuvo relación con sus polémicas opiniones. De todas maneras, ella sigue firme en su postura.

"No me arrepiento de mis dichos, si eso pudo haber significado mi salida del matinal, tampoco me arrepiento. Si trabajar en un lugar es no poder opinar, estamos fritos", indicó.

Tondreau comentó que ayer habló con el productor general del programa, Pablo Manriquez, quien le dijo que quería hacer un cambio en el panel y renovar algunas cosas, nada más.

"Espero que no sea por lo del viernes, yo pregunté y me dijeron que no, pero fue todo muy raro. Yo llevaba casi 9 años dentro del matinal, entonces que te avisen un día a las 4 de la tarde que ya no vas más, es todo muy raro", sostuvo a Lun.

En ese sentido, la ex panelista dice que tiene que confiar y que también se juntó todo, como el término de su contrato el próximo viernes.

"Me hubiese gustado que me avisaran con anticipación para prepararme, me hubiese gustado que me dejaran despedirme en pantalla, creo que no es fácil que te digan un martes que desde el miércoles estás cesante", indicó la opinóloga.

Además, ni el lunes ni martes dejaron que ella saliera en pantalla. "Eso tampoco era necesario, no me iba a salir de mis casillas ni nada. Para mi gusto, la forma no fue correcta puedo estar equivocada, pero siento que no era la manera".

Tondreu agregó que en una reunión de pauta ya se había comentado que el viernes se abordaría el tema de las torturas. "Ellos sabían mi postura y el día que se tocó el tema yo tuve en mi oído a la editoria periodístaica, que tiene que decir "frenate", "avanza", "sigue", y no me dijo nada, por eso fui de a poco subiendo el tema".

Tanto estos dichos como los de la conductora de "Bienvenidos", Tonka Tomicic, han generado más de 100 denuncias de los televidentes ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV).