El radical cambio de look de Angie Jibaja

La cantante peruana y ex chica reality, Angie Jibaja, se hizo un cambio radical de look el cual mostró en sus redes sociales y sacó varios piropos por parte de sus seguidores.

"Me quedo rubia o morena ya no se que hacerme en la cabeza amo cambiar de look y ustedes lo saben", escribió junto a la imagen donde aparece con una cabellera larga y rubia.

La morena tenía el pelo corto y oscuro antes de este radical cambio, por lo que llamó la atención de varios usuarios.

Aunque muchos aplaudieron el pelo rubio, otros igual la prefieren morena.