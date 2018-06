Gendarmes: “La directora de Gendarmería es una patrona de fundo”

Marcos Aburto, secretario general de la Asociación de Funcionarios de Gendarmería se refirió a la negociación con el Ministerio de Justicia, luego de que los gremios de trabajadores del organismo rechazaron dialogar con la directora nacional de la institución, Clauda Bendeck.

En una negociación que duró hasta la madrugada, la repartición pública aceptó conversar con los funcionarios de Gendarmería.

Sobre el rechazo a que el diálogo fuera a través de Bendeck, Aburto sostuvo en conversación con radio Universo que “la directora del servicio es una patrona de fundo, ella no escucha a los trabajadores, estamos en una mesa y tiene una actitud totalmente displicente. Nosotros somos la voz de los trabajadores y ella no escucha, como que mira para el cielo”.

Además el dirigente de los funcionarios recordó una cita que tuvieron con Bendeck a comienzos de junio, que “terminó de manera abrupta. La directora no nos permite dialogar, crea un monólogo en la reunión, solamente ella habla, nos increpa. Lo que más le molestó fue que mediante una acción como la toma de la dirección nacional (ocurrida hace algunas semanas) pudiésemos llegar a conversar con ella. Y siempre eso lo saca en la reunión. Y fue la única manera de generar presión para que nos pueda atender la autoridad, cuando le solicitamos audiencia ella nos bypasea. No ha sido la directora cercana a los trabajadores”.

“Cuando uno pide audiencia no lo hace para pedir favores personales, lo hace para representar las demandas de un gran número de trabajadores, parece que no está acostumbrada a trabajar de esta manera (…) nosotros mirábamos con mucho optimismo que llegara la primera mujer a Gendarmería y con el currículum de recursos humanos, lo veíamos como un acierto del gobierno, pero no fue tal. Nunca nos atendió de buena manera” añadió.

Sobre la conversación y la negociación directa con el Ministerio de Justicia, el dirigente dijo que no se firmó nada, pero “el ministro fue súper claro: ‘mi palabra es lo que vale’”.

Aburto además detalló que entre los principales compromisos emanados de la cita, apuntan a la carrera funcionaria, la ampliación de la planta de los no uniformados, la mejora de la infraestructura y nuevas cárceles para descongestionar los centros penitenciarios.