Alcalde de Santiago a profesores del Amunátegui: “Me hubiera encantado que protestaran afuera” de las tomas

El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, abordó en conversación con radio Universo, su decisión de cerrar el Liceo Miguel Luis Amunátegui y dijo estar sorprendido por el nivel de violencia de los estudiantes en toma.

Alessandri dijo además que con prontitud los estudiantes deberán tener asignado un establecimiento para cursar el segundo semestre.

El edil también respondió a los docentes del establecimiento, quienes solicitaron que no se cierre el recinto. "Me hubiera encantado que estos mismos profesores, cuando los alumnos del Amunátegui se lo tomaron cinco veces en una semana, hubieran estado protestando también afuera" señaló la autoridad comunal.

"Lo que queremos es reubicar a toda la comunidad escolar en un inmueble para iniciar el segundo semestre y vamos a tener buenas noticias" dijo Alessandri,aclarando que el cierre fue del semestre y no del establecimiento.

Además el edil responsabilizó a la "comunidad escolar completa" por la situación.

Sobre presentar acciones legales en contra de adultos responsables por los alumnos, el alcalde de Santiago dijo que "“esta es una legislación, que la establece nuestro ordenamiento jurídico hace más de 100 años en el código civil, que los padres son responsables de sus hijos menores de edad y colgándonos de eso, nosotros presentamos demandas civiles al apoderado (…) es una medida disuasiva, porque nosotros queremos también que los padres se involucren en la educación de los hijos".

"Los padres se desentienden. En media, ya no van a las reuniones de apoderados, vemos como el colegio Amunátegui no tenía conformado ni siquiera un centro de padres. En el Liceo 1, el centro de padres no está actualizado, nosotros queremos involucrarnos. Entonces, si a ti como papá, te llega una demanda, el señor tiene que comparecer al tribunal, tiene que comparecer además, con abogados, yo creo que eso, independiente de cómo resulte el juicio, te va a llevar a reaccionar a decirle a tu hijo mire, si usted se va a manifestar, por favor no agarre a patadas las puertas de su liceo" añadió.