Sumario interno de Carabineros apuntaría a un eventual montaje en la Operación Huracán

De acuerdo con información de El Mercurio , en el sumario interno que realiza Carabineros, por la denominada Operación Huracán, existirían evidencias de un montaje.

Entre las pruebas estarán las declaraciones de ex peritos, quienes hablaron directamente de una implantacion.

El ex perito de Labocar, Marvin Marín, dijo en la indagatoria interna que tras solicitar al cabo segundo Héctor Olave, que le dijera "la verdad", "me dice que ese archivo (uno de nombre Llaitul) lo había creado el capitán Leonardo Osses para implantación".

"No me precisó detalles, pero sí me dijo que la conversación escrita en ese archivo 'txt' era falsa".

Otro ex perito de Labocar, Marcos Sanhueza, exculpó sin embargo al Laboratorio de Criminalística de la eventual implantación".

El capitán (r) Leonardo Osses, en tanto descartó un montaje y dijo que a Alex Smith, el creador del software "Antorcha", le pagó con recursos reservados previo a su contratación.