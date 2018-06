Jaime Coloma asumió un desafío y debió visibilizar extraña enfermedad en sus redes sociales

El presentador de televisión, Jaime Coloma, visibilizó una extraña enfermedad en redes sociales para dar a conocer más sobre ésta.

Se trata de la PKU, o Fenilcetonuria, un enfermedad congénita que no tiene cura. Es un defecto que provoca la acumulación de un aminoácido llamado fenilalanina en el cuerpo, pues las personas no pueden metabolizarlo.

Es por eso que Coloma decidió hacer un desafío de llevar una dieta por tres días igual a las que llevan personas con esta enfermedad.

"La idea es hacerla más conocida porque en nuestro país no se conoce nada, yo no tenía idea de qué se trataba y empecé a investigar. Creo que es el rol que debiera tener cualquier comunicador es un rol social también", comentó el ex jurado de Rojo.

Y agregó que Amade Chile fue la institución que lo contactó, que dentro de las enfermedades metabólicas que tratan se encuentra la PKU, con el fin de poder hacerla más conocida.

"Para mí no ha sido fácil, porque no lo había hecho nunca, me imagino que quienes han tomado (estos batidos) de toda la vida es diferente. No se puede comer pan, bebidas con edulcorantes, legumbres, frutos secos, entonces te das cuenta de la dificutlad social que hay, porque si tú tienes PKU y yo te invito a mi casa y te doy algo con proteína te puedo hacer un daño irreversible", agregó el panelista.