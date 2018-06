El troleo que se ganó Ossandón en Argentina por burlarse anticipadamente de una eliminación del Mundial

Tras la victoria del equipo de Messi, los usuarios se acordaron de los dichos de Ossandón y no dudaron en sacarle en cara su mensaje.

Además, uno de los primeros que respondió al senador mientras se desarrollaba el partido, fue el ex presidente de la Federación chilena de fútbol, Harold Mayne-Nicholls:

"Senador, es triste muy triste ver el Mundial por TV. Sobre todo cuando hay jugadores y equipo para hacer historia. No es consuelo que a otros no les vaya bien (Ojo que Argentina aún no está eliminada) sabiendo que por culpas propias no estamos en Rusia".

Acá algunos de los troleos.