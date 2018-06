Gendarme detalló la golpiza a acusados por el crimen de Margarita Ancacoy

El gendarme Héctor Palma, quien fue imputado por tortura y apremios ilegítimos en contra de los ciudadanos ecuatorianos acusados del crimen de Margarita Ancacoy, relató a El Mercurio el episodio, luego de que ayer dejó la prisión preventiva.

"Me acerco a la turba y cuando voy llegando, veo que unos 50 gallos están pateando a un interno. Patadas en la cabeza, en la espalda, donde llegara. Cuando me logro meter bien dentro de la turba, me doy cuenta de que son dos internos a quienes están pateando. Esa acción en otro módulo hubiera sido para mí impensable, porque antes que hubiera avanzado me hubieran metido así una lanza", dijo Palma.

El gendarme relató que como pudo ingresó a la turba y que logró sacar a los dos internos: no podía llevarlos de a uno porque descuidaba al otro, así es que los empujaba, nunca pude tenerlos juntos, un empujón levantándolos, dos, tres, hasta que logré sacarlos. Salieron los dos chocando con las murallas y los internos todos se achoclonaron en la reja. Saque a los dos y los metí en una pieza donde los encerré con reja. Y escuché el primer 'gracias'".

Palma además dijo que no presenció las torturas y si hubiera sabido que eran los presos por el caso de la muerte de la funcionaria de la Universidad de Chile, "no me pisan este lugar".

"Por que son los que mataron a la mamita" le respondieron los reos, según su relato, cuando preguntó a los otros presos, porque habían golpeado a los ecuatorianos. "¿Qué mamita?" preguntó él. "Los que la mataron a palos" le respondieron.

El gendarme dijo que revisó a los presos, los vio sin puñaladas, pero con cortes en la cabeza y pidió que los fueran a buscar "porque tienen la revolución aquí y les quieren pegar".

Cuando se los llevaron, planteó que "me olvide del tema".