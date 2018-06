Líder de la Iglesia en Talca: "Los sacerdotes también son seres humanos, han cometido algunas faltas"

En conversación con T13 Radio , el administrador apostólico para la diócesis de Talca, Galo Fernández, se refirió a la salida del obispo Horacio Valenzuela y, las acusaciones por abusos en la propia diócesis.

Respecto de la investigación que existe en contra del sacerdote Felipe Egaña por un abuso a un menor en el año 1985, Fernández dijo que "es duro para un sacerdote sentirse tan examinado, expuesto (...) Los sacerdotes también son seres humanos, han cometido algunas faltas, yo mismo me pregunto cuántas veces de algún modo me he dejado llevar por un mal genio, he maltratado una persona, me he puesto atropellador".

"Cuando se han cometido delitos, es decir faltas que han dañado gravemente a personas es una cosa más dolorosa más compleja, para un sacerdote sentirse así como sospechoso es tremendamente incómodo y me parece también injusto" añadió.

"La inmensa mayoría de los sacerdotes son gente dedicada, pero con fragilidades humanas como todos tenemos" indicó Fernández.

Sobre su rol en la diócesis de Talca, el administrador apostólico aseguró que "una tarea muy primera es, de algún modo, acercarme y alentar a todos los sacerdotes. Si hay alguna situación en que alguno ha incurrido en una falta grave, que la podamos transparentar, sanar"