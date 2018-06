Actrices de "Adrenalina" dijeron que el canal las obligaba a ir al solarium para la teleserie

Berta Lasala, Francisca Merino, Alejandra Herrera y Aranzazu Yankovic visitaron el programa "No culpes a la noche" de TVN, donde recordaron sus mejores momentos en la teleserie "Adrenalina y además hicieron algunas confesiones.

Según contaron, dijeron que desde el canal las obligaban ir al solarium y mantener el peso, porque las amenazaban con pesarlas.

Herrera fue quien confesó que, "nos pesaban en esa época, sí nos pesaban". Sin embargo, el resto de las actrices negaron sus dichos. "Los productores nos dijeron que nos iban a pesar porque no nos entraban los pantalones. Empezamos flacas y terminamos rechochitas", dijo Herrera.

En otra de sus confesiones, recordaron que la teleserie les cambió la vida, porque por primera vez tenían fanáticos. Y también hablaron de las prácticas para no verse tan blancas. "En esa época se usaba mucho la tierra india, ¿te acordai? Una quedaba tostada", recordó Lasala.

Herrera agregó que "yo me ponía unas pantys color piel bien oscuras, entonces las manos se me notaban blancas. En esa época te mandaban al solarium, pero yo no iba nunca. Tenía las manos blancas, las piernas y la cara café. Parecía un mono".

Yankovic en tanto, no la pasó tan bien con esa petición, pues dijo que la habían mandado al solarium "y me dio como una alergia heavy".