Alexis Sánchez: "Me gustaría venir a la U y espero que Bélgica gane el Mundial"

Alexis Sánchez, delantero del seleccionado nacional y del Manchester United, se refirió este viernes a varios tópicos futbolísticos, destacando su deseo de vestir la casaquilla de Universidad de Chile antes de finalizar su carrera y esperando que Bélgica se corone campeón del Mundial de Rusia 2018.

En cuanto a los desafíos que se vienen con la ‘Roja’, el ‘Niño Maravilla’ declaró en una actividad patrocinada que “espero llegar a Qatar, ganar otra Copa América y seguir haciendo goles para permanecer como goleador histórico”.

"Yo quiero ganar títulos y alegrías a la selección. No somos Brasil o Argentina que tienen 50 jugadores. Somos Chile y a veces no hay recambio (…) Muchas veces se valora más a los jugadores de afuera que a los nuestros”, agregó.

Además, el tocopillano dejó abierta la posibilidad de defender algún día a Universidad de Chile, club del cual es hincha. “Si quiero seguir triunfando y mi estado físico me lo permite, quiero venir a la ‘U’”, apuntó.

Respecto a lo que ocurre en el Mundial de Rusia, el jugador de los ‘Diablos Rojos’ de Old Trafford señaló que “siento rabia por no ir al Mundial. He visto equipos con lo que uno se lamenta por no estar ahí”.

“Me gustaría que Bélgica gane el Mundial y espero que (Romelu) Lukaku -su compañero en el United- sea el goleador del Mundial”, añadió.

Consultado por su llegada al Manchester United, el ariete de 29 años indicó que "es difícil cambiar todo. Ha sido de aprendizaje y complicado a la vez", agregando que su sueño sigue siendo “algún día ganar el Balón de Oro. Lucharé por eso, pero si no lo consigo estaré tranquilo”.

Por último, Alexis Sánchez se refirió al conflicto que se generó entre Claudio Bravo y Arturo Vidal una vez consumado el fracaso de la ‘Roja’ en las clasificatorias a la Copa del Mundo de Rusia.

“Claudio Bravo y Arturo Vidal deben pensar en Chile y sentarse a conversar en algún momento. No hay otros jugadores como ellos. Son personas maduras e inteligentes, como Chile no podemos darnos el privilegio de sacar a uno o dos", sentenció.