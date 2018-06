Ocho mujeres denuncian al director Nicolás López por conductas de acoso laboral y abuso sexual

Un total de ocho mujeres, entre ellas destacadas actrices como Josefina Montané, Lucy Cominetti y María Vidaurre, acusaron al director Nicolás López de graves conductas que van desde el acoso laboral al abuso sexual.

En entrevista con Revista Sábado de El Mercurio, las profesionales que trabajaron con él o participaron de algunas reuniones para posibles trabajos, contaron sus experiencias vividas con el productor de 35 años.

Cominneti - quien tuvo un rol importante en "Qué pena tu vida" - lo conoció primero en un casting para una producción de Netflix llamada "Café con piernas", la que finalmente no se hizo. Después de eso vendría su primer éxito en la pantalla grande que tenía como protagonista a Ariel Levy.

El hostigamiento hacia Cominneti comenzó desde que la conoció. "Noté que él estaba interesado amorosamente en mí, y no quería ser mi amigo. Y eso no iba a ocurrir de mi parte. Yo no quería nada con él y se lo tomó súper mal. Me dijo que no se iba a ser cargo de huevonas con Asperger como yo", relató Cominneti.

Después que lanzaron la exitosa película fueron a Valdivia con el elenco, donde siguió el acoso. "Siempre me decía que íbamos a terminar tirando", relató la actriz que tuvo uno de los protagónicos en el filme.

"Esa vez me quiso ir a dejar al hostal y arriba del autoEl siguiente paso era mandarlo a la cresta y no podía. Era mi jefe. Si hacía algo más agresivo me iba a perjudicar", relató.

Finalmente la actriz no salió en la segunda parte del filme, "Qué pena tu boda". Intercambiaron un mail, donde ella le dijo que tuvieran una mejor relación, pero él directamente le dijo que si no tenían relaciones sexuales, las cosas seguirían igual.

Vidaurre vivió un episodio más complejo de acoso. Primero la contactó por redes sociales y le dijo que le interesaba tenerla en una película.

"Yo lo googlié y dijo 'wow, es medio director', pero después me empezó a hostigar por Instagram, me mandaba mensajes pesados sobre mi pololeo y lo bloquié", comentó. Después de eso, en 2015 supo nuevamente de él a través de una agencia. "Me dijo, necesito que vengas a mi casa a un casting de noche".

Ahí las cosas se salieron de control. "Me besó,l, sentí su genital erecto contra mí (...) yo creo que. Lo digo en serio".

La actriz Daniela Ginestar también tuvo un primer encuentro bastante incómodo on López tras una reunión de trabajo.l. Ante mi mirada de shock me explicó que todas las actrices tenían que hacer este tipo de cosas para demostrar que eran buenas”.

Y según la profesional, el director no sólo exhibió el video. “Inmediatamente fue al baño y volvió masturbándose. Me aclaró que yo no tenía que hacer nada. Solo tenía que quedarme ahí, ya que mi energía lo calentaba”, precisó.

Finalmente, Montané vivió un incómodo episodio en un restaurante en 2014. "y por qué me importaba si igual íbamos a terminar tirando. Me sentí tan intimidada, que me lo tomé con humor. Nunca más volví a trabajar con él".