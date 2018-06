Nicolás López tras denuncias: "Si a veces he sido desubicado, pido perdón"

El director Nicolás López compartió un breve mensaje en su cuenta de Instagram, donde se refirió a las situaciones de acoso laboral y abuso sexual que ocho mujeres denunciaron en su contra.

El cineaste escribió: "Defiendo el derecho de denunciar cualquier tipo de abuso. Pero no entiendo lo que está pasando ni el quiebre de relaciones de confianza y cariño de años. Si a veces he sido desubicado, pido perdón. Pero no soy un acosador ni un abusador".

Más temprano su abogada Paula Vial, compartió una declaración pública donde avisó que junto al productor de exitosas películas chilenas, evaluarán acciones legales por las declaraciones publicadas en Revista Sábado.