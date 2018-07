Alison Mandel, amiga cercana de Nicolás López: "No pongo en duda los relatos de acoso"

La actriz y comediante Alison Mandel es la primera integrante del círculo cercano de Nicolás López que sale a referirse sobre las acusaciones de abuso y acoso sexual en contra del cineasta a través de una declaración en su cuenta de Instagram.

En ella indica que “En base a los hechos acontecidos con Nicolás López creo que es necesario decir lo siguiente: Estoy fuertemente impactada con todo lo que sucede, con Nicolás hemos cultivado una larga amistad y obviamente me duele y desilusiona enterarme de los hechos”.

La actriz que tuvo una relación laboral con López desde la película Promedio Rojo, siguió en su declaración, señalando que “Nunca vi a Nicolás acosando a las mujeres de esa manera, y nunca me relacioné con él desde el principio del bullying o de los malos tratos”. Y agregó que “De haber visto o haberme enterado de estos crudos relatos, obviamente habría actuado en consecuencia con esto, sin embargo, una no parte de la base de que la gente con la que trabaja tenga actitudes reprochables, y uno establece relaciones desde la confianza”.

La comediante continuó indicando que “Lamento mucho enterarme y de esta forma de las acusaciones de mis colegas. No pongo en duda los relatos de acoso, me parece bien que a nivel mundial estén saliendo a la luz este tipo de actos, nos habla de una revolución y una explosión donde actitudes que se tenían normalizadas en la sociedad ahora son condenadas y de manera pública. Todo esto indica una reeducación de la población que me parece positiva. Lo que no comprendo es porque se perpetúa la misoginia acosando y preguntando sobre los hechos a las mujeres, esperando buscar en nosotras alguna culpa".

Y finalizó la declaración indicando que "En cuanto al supuesto guión "MeToo" no existe, nunca hubo un presupuesto o un elenco solo una conversación informal sin saber que se usaría aquello como escudo ante las acusaciones que se vendrían. Después de leer esa entrevista le pregunté varias veces si había hecho algo o estaba involucrado en algo y él lo negó sistemáticamente. Días después insistí y lo volvió a negar. Al leer el reportaje el golpe fue muy fuerte y duro. Tengo Pena. Desde que leí el reportaje he estado pensando como decir todo esto y de la mejor manera posible. No negaré una amistad de años pero tampoco puedo guardar silencio".