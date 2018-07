Sename: 14 menores de edad murieron en el primer trimestre en organismos colaboradores

El diputado René Saffirio dio a conocer detalles de un oficio enviado por el Ministerio de Justicia a las comisiones de Constitución del Senado y la Cámara de Diputados, que dio cuenta de que en el primer trimestre de 2018 murieron 30 personas en organismos colaboradores del Sename.

De esas personas, 14 eran niños, que fallecieron de diversas formas entre ellas, suicidio, traumatismo encéfalo craneano por herida de bala, lesiones cortopunzantes, asfixia, intoxicación por drogas o perforación del tubo digestivo.

"Éstas se produjeron en un período en que aún no asumía el actual Gobierno, en consecuencia, no es responsabilidad directa del actual Gobierno, sin embargo, aún no se toma ninguna medida administrativa ni legislativa que permita sostener que durante el segundo trimestre de este año las cosas vayan a cambiar" dijo el parlamentario en declaraciones que consignó radio Cooperativa