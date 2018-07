Hijo de Cerati recordó los últimos años de su padre: "Fue horrible. Es ver morir a un padre todos los días"

El hijo de Gustavo Cerati, Benito, recordó en sus redes sociales los últimos años de su padre luego que el músico entrara en coma.

El joven de 24 años que no suele hablar en los medios sobre su papá, decidió usar esta plataforma para sincerar todas sus emociones en relación a lo vivido: "No lo digo en entrevistas ni al aire en nada porque no puedo no llorar", afirmó.

En una seguidilla de posteos en Twitter, el músico comenzó recordando una de las últimas cosas que le dijo el líder de Soda Stereo.

"Me acuerdo de que lo último que me dijo mi viejo fue 'no nos vamos a ver por un largo tiempo, muchacho. Cuídate' y se fue de gira. Por el Universo (...) me acuerdo de quedarme pensando: es re común que se vaya de viaje por un mes, no entiendo por qué el énfasis en el tiempo. Lo bueno es que él estaba seguro de que nos íbamos a volver a ver después de ese largo tiempo", escribió.

Benito agregó que los cuatro años siguiente fueron "horribles" para él y la familia. "Fueron cuatro años de ver a un padre morir todos los días (...) donde mi vida estuvo estancada. Donde no hubo progreso, solo deterioro físico y mental para la familia. Hoy, recién en estos mometos, estamos empezando a salir adelante".

Además, agregó que pasaron muchas cosas "dolorosas" en el mismo tiempo que Cerati estuvo en coma, sumado a la presión social de los fanáticos. "Entre todo esto también salí del closet, batallé contra una ansiedad generalizada y depresión profunda", precisó.

En una de las últimas visitas que le hizo en el hospital, Benito le contó a su papá que había sido nominado a los Premios Gardel. "Hizo un movimiento semejante al q hacemos cuando nos da un “chucho de frío”, y apretó los dedos. El día que yo debía ir a los gardel fue cuando falleció".

Entre otro de los tantos posteos, el joven advirtió a los seguidores que no se siente triste, sino todo lo contrario y son esos progresos los que le generan melancolía.

"Nunca esta mal recordar lo fuerte que sos, las que tuviste que pasar para valorar aun mas estar donde estas ahora. Agradezco todo, en el fondo", puntualizó.