"Child's Play": Chucky tendrá su remake

"Child's Play", la legendaria película de Chucky que se estrenó a fines de los 80, tendría un remake muy pronto.

Según el portal Collider , fuentes cercanas confirmaron que MGM iniciará las grabaciones en Canadá para ara el remake del muñeco diabólico, a partir del próximo septiembre.

Aunque la cadena aún no lo hace oficial, se sabe que la nueva cinta tendría a un grupo de niños como protagonistas (el mismo estilo de "Stranger Things") y un "muñeco tecnológicamente avanzado que entra a su mundo”. Eso sí, aún no afirman si este podría o no llamarse Chucky.

La nueva versión se realizará a partir de un guión de Tyler Burton Smith (Kung Fury) y estará a cargo de los productores David Katzenberg y Seth Grahame-Smith y el director Lars Klevberg.

Cabe destacar que los creadores de la cinta están preparando una serie de televisión para continuar la historia central del asesino Charles Lee Ray, el que a través de la magia negra logra poseer al muñeco.