Cubillos por prohibición de bolsas plásticas: "Apostamos a que la industria se vaya autorregulando"

08:58 La titular de Medio Ambiente dijo que la medida "no es una exigencia tan grande, implica un cambio que puede hacernos ir en un camino correcto".

La ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos, se refirió a la decisión del Tribunal Constitucional que dio luz verde a la prohibición de bolsas plásticas en el comercio.

La secretaria de Estado aseguró que no se trata de una ley contra la industria del plástico, señalando que debería haber una autorregulación.

"Apostamos que la industria se vaya autoregulando, me parece increíble que se haya empezado a regular por una ley y no por las empresas. Creemos que es positivo que todo lo que ha surgido genere una reacción. Apostamos que no todo se tenga que hacer por leyes y esperamos que se genere una autoregulación en la industria", dijo a Tele13 Radio.

Cubillos sostuvo que la medida "se justifica por el daño que producen las bolsas y porque es un cambio de hábito que para los chilenos es posible hacer. No es una exigencia tan grande, implica un cambio que puede hacernos ir en un camino correcto".