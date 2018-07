Rector UC evalúa acciones legales por nuevo protocolo de objeción de conciencia

09:20 Ignacio Sánchez dijo que "el reglamento no se pone en el caso de miles de personas que necesitan prestaciones de salud y que se van a ver perjudicadas con esta normativa".

El rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, dijo que evalúan acciones legales por el nuevo protocolo de aborto que limita la objeción de conciencia institucional.

El nuevo texto ingresado por el gobierno impide a las clínicas invocar la objeción de conciencia al recibir fondos públicos por prestaciones de obstetricia y ginecología.

"Hemos dicho que el reglamento no se pone en el caso de miles de personas que necesitan prestaciones de salud y que se van a ver perjudicadas con esta normativa. Hay que ver cuáles son los canales legales que tiene la universidad hoy, sin embargo, aún estos son trascendidos de un documento, puede ser que Contraloría presente preguntas y modificaciones, pero estamos analizando el tema para ver qué acciones legales puede hacer la universidad", dijo a radio Agricultura.

Sánchez sostuvo que "ocupamos el aporte estatal y poner el aporte nuestro para dar la atención que queremos, que es de muy buen nivel. Lo que se ha hecho en el reglamento es separar las prestaciones médico obstetras, no es sencillo separar prestaciones".

"Este reglamento mira la distribución de recursos más que el bienestar de las personas, no podemos separar los convenios con situaciones que son puntuales. Nosotros no hemos tenido personas que hayan consultado esta prestación, si se hace, se hará el traslado, no habrá costo ni dificultad. Hay que tener sensatez, hay una posibilidad clara de mejorar ésto, sin poner en riesgo convenios que benefician a gran parte de la población".