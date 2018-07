Defensora de la Infancia: no usar el registro de inhabilitados para trabajar con menores "vulnera a más niños a ser agredidos"

La abogada Patricia Muñoz, defensora de la infancia, se refirió al informe de la Superintendencia de Educación, que detectó a 71 personas inhabilitadas para trabajar con menores y que habían sido contratadas en colegios.

"Esta información ratifica lo que sostengo de hace cuatro años en relación con la ineficiencia del registro de condenados por violación a derechos del niño. Este tema requiere ser atendido con la gravedad que tiene. El no uso de este registro vulnera a más niños a ser agredidos", dijo a radio Universo.

La abogada apuntó sus críticas al Poder Judicial y al Registro Civil. "No llega la información debidamente. Esto viene siendo develado hace muchos años y no ha habido una revisión acuciosa que responda a lo que piden las víctimas. Esta medida tiene un factor preventivo relevante".

"Esto no es solo responsabilidad de los colegios y los papás, porque si los jueces no hacen la pega bien, la persona no va a estar en el registro", enfatizó.

Muñoz expresó que "tenemos una legislación laxa en estas materias si comparamos con otros países. Por eso me parece relevante que el registro funcione, porque es la única herramienta que tenemos para prevenir este tipo de delitos".