Miguel Piñera acusó a Pamela Jiles de filtrar video que lo mostró conduciendo a exceso de velocidad

El empresario Miguel "Negro" Piñera acusó a la diputada humanista Pamela Jiles de filtrar un video que lo mostraba conduciendo su auto deportivo a exceso de velocidad en una carretera.

En una entrevista al programa "Síganme Los Buenos" de Canal Vive!, el hermano del Presidente de la República, Sebastián Piñera, apuntó contra la periodista, quien difundió el registro en las redes sociales.

"Ella lo tenía guardadito (el video) desde hace tiempo. Pamela Jiles tiene esa maldad adentro, siempre. Le gusta tirar bombas", expresó Piñera, señalando que la parlamentaria aprovechó justo el día del lanzamiento de su disco para revelar el registro.

Por el contenido del video, el músico explicó que "yo -y esto es la santa verdad- no manejo desde hace muchos años. Tengo un amigo que es chofer profesional al cual yo contrato. Usted no me va a ver manejando nunca".

Tras esto explicó que el registro que lo mostró conduciendo "fue hace muchos años atrás" y que se tomó en una autopista de Playa del Carmen, en México.