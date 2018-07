Fiscal Guerra tras acuerdos en caso Penta: "No me interesa ser fiscal nacional"

09:54 El persecutor aseguró que no está en sus planes postular al cargo, agregando que "el instrumento más fuerte que tiene el Ministerio Público pasa por sus fiscales regionales".

“Teníamos claro que tendría costos y que sería impopular, porque, sin lugar a dudas, cuesta que la ciudadanía entienda que en un caso en que se habían formalizado estos hechos y se había señalado que eran particularmente graves, en definitiva no se continúe la persecución del delito funcionario”, dijo a La Tercera, el fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, analizando el acuerdo que impulsó con los directivos de Penta y el exsubsecretario de Minería Pablo Wagner.

En este sentido, reiteró que existían debilidades para probar un cohecho, y aunque en 2016 fue categórico en decir que la acusación era intransable, hoy desestimó la opinión, asegurando que fue “imprudente haber hecho ese tipo de afirmación”.

“La sanción del cohecho, lamentablemente, tiene más que ver con un estigma social que con una sanción penal elevada. Pero tenemos que tomar una definición de cara a un juicio oral y hacerlo seriamente, sin endosarle la responsabilidad al Poder Judicial, porque resulta muy fácil ir, acusar por todo y traspasarle este conflicto al Poder Judicial. Ese no es nuestro rol. Sería irresponsable”.

Además, reiteró que lo hecho fue “un ejercicio de realismo, asumiendo que tiene un costo de imagen para quien toma la decisión, que soy yo y la fiscalía”, agregó.

FISCAL NACIONAL

Consultado sobre sus pretensiones a futuro, Guerra, descartó de forma seguir una carrera para convertirse en fiscal nacional, asegurando que "no me interesa ser fiscal nacional" y que no va a postular.

“Estamos hablando de un debate que se está anticipando más de cuatro años, que no va a ser resuelto por este gobierno, ni por el actual Senado. Uno tiene conciencia de que cuando ve este tipo de casos siempre quedan personas heridas, cualquiera sean las decisiones que tomes, por lo tanto, sería poco realista. Por otra parte, siempre he considerado, si ustedes lo ven desde el punto de vista de la relevancia, que el ejercicio de la acción penal, que es el instrumento más fuerte que tiene el Ministerio Público pasa por sus fiscales regionales y no por el cargo de fiscal nacional”, mencionó.