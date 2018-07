Cata Palacios contó la verdad sobre el juego de la gomita con Viñuela en Mekano

La cantante y bailarina Catalina Palacios contó en el programa La Divina Comida, cómo fue que nació el famoso juego de la gomita en el extinto programa juvenil Mekano, junto al animador José Miguel Viñuela.

“Cuando empezaron con los juegos con las gomitas, que no se qué, no sé cuánto, yo no sabía que el animador del programa nunca había jugado a esto”, dijo Cata a los otros invitados en el programa.

La revolución de la escena en 2002 fue tal que cuando le tocó jugar a la pareja marcaron 50 puntos de rating en el espacio.

"Pensé, no puedo decir que no. Voy a jugar un día a la gomita. Y ya (...) pero causó un impacto que yo me quería morir, no entendía nada”, relató Palacios.

La cantante agregó también que la situación la hizo sentir sobrepasada y fue directo a conversar con Alex Hernández.

“Me tragó tanto lo que estaba sucediendo que fui a hablar con Alex. Le dije ‘porfa, yo no quiero volver a hacer esto. Por favor, ¡no me lo hagan hacer más!'”, agregó.