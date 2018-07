Caso Caval: Natalia Compagnon afirmó que "nunca estuvo en mí engañar al fisco"

En el marco de los alegatos de cierre del caso Caval, la nuera de la ex Presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagnon, declaró que "no hubo dolo" y que "nunca estuvo en mí engañar al fisco".

La esposa de Sebastián Dávalos respondió así a las afirmaciones de su ex socio, Mauricio Valero, quien aseguró el viernes pasado que ambos conocían la emisión de facturas falsas.

Durante su declaración en el Juzgado de Garantía de Santiago, la cientista política dijo que "han abusado de mis relaciones familiares para alargar este proceso por tres años y medio".

También dijo que "he colaborado, he entregado todo lo que me han solicitado y lo único que he visto es que esto se ha dilatado".

Su abogado, Felipe Jiménez, afirmó que todas las imputaciones a la sociedad y a su cliente fueron "una creación política" para perjudicar al gobierno de la entonces Mandataria. "El caso Caval es sin soborno, sin cohecho, sin tráfico de influencias”, defendió.