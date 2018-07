[VIDEO] Alumnas del Liceo 1 protestan tras saber que serán reubicadas para retomar sus clases

Las alumnas del Liceo 1 serán reubicadas para que puedan retomar sus clases, tras la toma del establecimiento que ya dura un mes y medio.

La medida fue informada por la directora de educación municipal (DEM) de Santiago, Yoris Rojas, detallando que las estudiantes serán instaladas en dependencias del instituto AIEP.

Rojas afirmó sobre esta noticia que “la ley nos obliga, como administradores de la educación de la comuna, a brindar este servicio, por lo que decidimos trasladar a las alumnas a otro lado, no nos queda de otra mientras estas chicas no entiendan que lo que están solicitando yo no se lo puedo conceder”.

Además, la autoridad se refirió a la toma del establecimiento y al petitorio que han entregado las alumnas. “No hemos llegado a algunos acuerdos que ellas están imponiendo para bajar la toma”, expresó la directora del DEM.

Por su parte, desde el Centro de Alumnas del Liceo 1 se mostraron molestas por la nula respuesta ante su petitorio y por “pasarlas a llevar” cambiándolas a otro establecimiento y reanudar las clases este lunes.