[VIDEO] Mujer de Las Condes indignada con sus vecinos que reclaman por viviendas sociales: "Todos vamos a morir en pelotas"

Una vecina de la comuna de Las Condes mostró toda su indignación cuando un periodista del matinal "Muy Buenos días" le consultó sobre la negativa de muchos residentes por la construcción de viviendas sociales.

La reacción de la mujer y sus argumentos, sacaron aplausos entre muchos televidentes y también usuarios de redes sociales, quienes compartieron sus "notables" respuestas en Twitter.

"Yo soy matrona. No conozco ninguna guagua que nazca distinta. Todos nacen de un óvulo con un espermatozoide.", dijo tajante.

María Inés contó que desde los 16 años que ella usa joyas de oro y que nunca la han asaltado, lo que no tiene por qué pasar ahora con las viviendas sociales, según ella misma argumentó.

"Es una estupidez (lo que reclaman los vecinos).. Son esas personas las que echan a los pobres para afuera. Nos hacen el aseo, el jardín, nos cosen la ropa, nos lavan, nos planchan.".

Consultada por si había participado de las reuniones para coordinar el cacerolazo, la mujer respondió que no. ". Por eso me levanté, ni siquiera me he ducahdo, me levanté y me vine a reclamar, porque me parece que esto es inhumano".

Y no dudó en bromear con algunas vecinas católicas. ". Por lo tanto creo que es lo más injusto".

El video del enlace en directo con el programa de TVN ya se ha viralizo en redes sociales.