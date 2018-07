Mónica Rincón respondió con dureza a dichos de Borghi sobre Sampaoli

14:14 El ex Colo Colo trató al actual DT de Argentina de "mongólico" y la periodista de CNN Chile calificó la ofensa como "triste e inaceptable".

La periodista Mónica Rincón respondió con dureza luego de que el ex seleccionador de fútbol, Claudio Borghi, trató de "mongólico" a su sucesor en la Roja, el actual entrenador de Argentina, Jorge Sampaoli.

"Cuando un técnico te dice 'yo veo 150 videos por día', yo digo 'hay que echarlo, es mongólico'. No hay un tipo que pueda ver 120... 120 jugadas sí porque las editás, pero 120 videos por día..." dijo Borghi.

En un mensaje en redes sociales, la conductora de "Conciencia Inclusiva" de CNN Chile dijo que la ofensa de Borghi fue "triste e inaceptable. Síndrome de Down no es insulto y palabra mongólico tiene carga ofensiva y por eso no se usa para personas con discapacidad intelectual".

"Aviso: no hay mérito en CI ni es la única inteligencia" agregó la conductora de la señal de noticias.