Rector de la UC y objeción de conciencia: “La Contraloría no es la ley”

Ayer Ignacio Sánchez no descartó que la institución recurra nuevamente a la justicia so se valida el nuevo reglamento. Además dijo que desde la entrada en vigencia de la norma, la red de salud de la casa de estudios no ha recibido ningún requerimiento para realizar una interrupción del embarazo.

En entrevista con Radio Universo, el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, dijo que la casa de estudios podría recurrir nuevamente a la justicia, en caso de que la Contraloría valide el nuevo reglamento de la objeción de conciencia en el aborto en tres causales, que impedirá que las instituciones privadas que reciben financiamiento del Estado, puedan apelar a dicha justificación para no realizar una interrupción del embarazo en las tres causales que establece la ley.

“La Contraloría no es la ley, aquí se está hablando de un reglamento y no de la ley. El reglamento está interpretando la ley y a nosotros nos parece que la está interpretando mal porque la ley está diciendo que esto no es una excepción sino que es un derecho” dijo Sánchez.

En la charla radial, además, el rector de la UC dijo que “estamos velando por la salud de las personas y eso es lo que vamos a llevar adelante si es que es un recurso de protección lo haremos, si es que hay presentación de parlamentarios al TC veremos qué es lo que dice el tribunal sobre este reglamento que ha sido adaptado a lo que dice Contraloría”.

“La Contraloría puso unas reglas extremadamente acotadas en su interpretación de como la ley tenía que interpretarse y me parece que el gobierno no quiso tener otro conflicto. Venía saliendo de una acusación constitucional el ministro, por lo tanto, entiendo que el gobierno ha actuado para no tener un conflicto administrativo”. “El gobierno está esperando la respuesta de Contraloría para ver que harán las instituciones y los parlamentarios” indicó.

Sánchez dijo que el reglamento afectaría también a los centros de atención familiar UC que entregan atenciones ginecológicas en La Pintana y Puente Alto.

Dijo que es un convenio vigente de hace más de 15 años en el que de 65.000 atenciones, cerca del 20% son ginecológicas.

Además el rector de la UC sostuvo que desde la entrada en vigencia de la ley de aborto en tres causales, la red de salud de la casa de estudios no ha tenido ningún requerimiento para realizar la interrupción del embarazo.