Monckeberg descartó populismo en proyecto social de Las Condes

El ministro de Vivienda, Cristián Monckeberg, se refirió a las críticas que realizó el ex candidato presidencial José Antonio Kast, quien trató de "populista" al alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, por el proyecto de viviendas sociales.

"No sé si será una pelea de Kast con el alcalde Lavín. Esta es una política pública seria", dijo a radio Duna.

"Voy a conversar con él para ver cuál es la crítica, porque acá no hay populismo ni nada", recalcó.

El titular del Minvu volvió a respaldar la iniciativa. "Santiago es muy segregada. Este es un programa que lleva seis años, el alcalde levanta un propuesta y llama la atención el reclamo de los vecinos. Llevamos más de 6 mil viviendas de este tipo. Queda bien instalado en lugares céntricos. Hay temores y prejuicios".

Sobre los reclamos, Monckeberg sostuvo que "lo que no nos puede ocurrir es que intentar romper con la segregación se convierta en una batahola gigante y que tengamos que negociar. Ese mismo proyecto lo podría haber levantado un privado y lo somete a evaluación, pero no fue así. Lo que no nos puede ocurrir que con el objetivo de tener mayor integración, signifique una negociación con los vecinos".