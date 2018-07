Murillo tras detención de ex canciller del Arzobispado: "Todos los que tenían los antecedentes se vuelven cómplices"

08:40 Una de las víctimas de Karadima dijo que "la pregunta ahora es ¿cuál es la información que tenían los obispos y los superiores y que no han entregado a la justicia?".

José Andrés Murillo, una de las víctimas de Fernando Karadima, se refirió a la detención del ex canciller del Arzobispado Óscar Muñoz Toledo por casos de abusos sexuales reiterados y estupro.

El religioso era uno de los encargados de tomar denuncias de personas presuntamente abusadas. "Me llamó la atención un poco el tono. Lo primero que él nos dice es que para qué seguimos con lo de los abusos, a nosotros nos parece relevante y vamos a seguir. Me hizo calzar muchas cosas. En toda esa burocracia era hostil el proceso para denunciar. Se prohibía a los obispos y a los curas ir a los tribunales, en esa época era una práctica oficial", dijo a Tele13 Radio.

A juicio de Murillo, "lo relevante va a ser cuál es la información que tenía. Cuando se trata de abuso sexual infantil y de interés público, no son discusiones que no tienen relevancia. Hay una prevalencia del abuso, hay daño y trauma que dura muchos años. Lo importante va a ser cuál es la información que tenían los obispos y los superiores y que no han entregado a la justicia y que eso los convierte en protectores de los abusadores".

En ese sentido, dijo que "todos los que tenían los antecedentes se vuelven cómplices y, en algún sentido, autores del delito".