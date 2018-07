ISP entregó lista de los medicamentos para la hipertensión retirados por posible impureza cancerígena

El Instituto de Salud Pública (ISP) detalló los medicamentos para la hipertensión arterial -con laboratorios y lotes especificados- que contienen valsatrán, el que tendría una "impureza, probablemente carcinogénica"

Ayer, el organismo emitió una alerta sobre los remedios, los que habrían sido afectados por un cambio en el proceso de manufactura del principio activo fabricado por Zhejing Huahai Pharmaceutical Co. China, el que se distribuyó en todo el mundo.

Durante este viernes la autoridad sanitaria puntualizó que los lotes afectados pertenecen a los los laboratorios Andrómaco, Lafi y Recalcine, los que ya iniciaron voluntariamente el retiro de sus productos.

Por otra parte, los productos de Mintlab Co. S.A. no están considerados en el retiro ya que no poseen lotes vigentes en el mercado.

Los laboratorios y medicamentos afectados son los siguientes:

- Eurofarma Chile S.A: Valsartán Comprimidos Recubiertos 80mg y Veralpres Comprimidos Recubiertos 160mg.

- Laboratorio Chile S.A: Amplex 10/160 Compromidos Recubiertos, Amplex 5/160 Comprimidos Recubiertos; Amplex 5/80 Compromidos Recubiertos, Amplex D 10/160/12,5 Comprimidos recubiertos, Amplex D 5/160/12,5 Comprimidos recubiertos, Valaplex Comprimidos Recubiertos 320 mg, Valaplex Comprimidos Recubiertos 160 mg, Valaplex, comprimidos recubiertos 80 mg, Valaplex-D, comprimidos recubiertos 160/12,5 mg, Valaplex D 80/12,5 Comprimidos Recubiertos, Valaplex D Forte 160/25 Comprimidos Recubiertos.

- Galenicum Health Chile SpA: Valvitae Comprimidos Recubiertos 80mg, Valvitae Comprimidos Recubiertos 160mg, Valvitae Plus 80/12,5 Comprimidos Recubiertos, Valvitae Plus 160/12,5 Comprimidos Recubiertos y Valvitae Plus 160/25 Comprimidos Recubiertos.

- Laboratorios Andrómaco S.A: Dosara D-Forte Comprimidos Recubiertos.

- Laboratorio Chemofarma: Mictem -D 160/12,5, comprimidos recubiertos; Micten D 80/12,5, comprimidos recubiertos.

- Pharma Investi de Chile S.A: Ampliron VL 5/80 Cápsulas, Ampliron VL 5/160 Cápsulas, Ampliron VL 10/160 Cápsulas, Ampliron VL H 5/160/12,5 Cápsulas, Ampliron VL H 10/160/12,5 Cápsulas, Ampliron VL H 10/160 Comprimidos Recubiertos, Ampliron VL H 5/80 Comprimidos Recubiertos, Ampliron VL H 10/160/12,5 Comprimidos Recubiertos, Ampliron VL H 5/160/12,5 Comprimidos Recubiertos y Ampliron VL 5/160 Comprimidos Recubiertos.

- Laboratorio Recalcine: Vartalan AM 10/160, comprimidos recubiertos; Vartalan AM 5/160, comprimidos recubiertos; Vartalan AM 5/320, comprimidos recubiertos; Vartalan AM 5/80, comprimidos recubiertos; Vartalan AM D 5/160/12,5 cápsulas; Vartalan AM D 10/160/12,5 cápsulas.

- Laboratorio Lafi: Vartalan D Forte, comprimidos recubiertos; Vartalan-D, comprimidos recubiertos; Vartalan D Plus 160/25, comprimidos recubiertos; Vartalan, comprimidos recubiertos 320 mg; Vartalan, comprimidos recubiertos 160 mg; Vartalan, comprimidos recubiertos 80 mg.