Chino Ríos se enfureció porque lo compararon con Jordi Castell y escribió ofensivas respuestas

El ex tenista, Marcelo "Chino" Ríos, tuvo un "momento de furia" en su Twitter luego que un usuario lo comparara con el fotógrafo Jordi Castell.

Bastó un pantallazo para que se viralizara el comentario del usuario que los compara y que el ex N° 1 viera lo que hablaban en redes sociales.

"No me compares con sacos de huea" (SIC), escribió el Chino Ríos como respuesta a la imagen. De inmediato otro usuario contestó: “No hay comparación, Jordi es gay, pero es un caballero”, frase que sacó chispas en el deportista. "Es gay, no se le nota huenos maricones" (SIC).

Su ofensiva respuesta abrió el dabate en su Twitter y otro seguidor le dijo: "Pero te molesta sólo porque es gay?”, a lo que Ríos respondió, "yo pregunté si Jordi Pastel era gay, porque no sabía, pero ahora me queda claro. Y si le gusta el pico huea de él no me molesta" (SIC).

Un usuario llamado Felipe Parada pidió denunciar la cuenta de Ríos tras su respuesta y también hacer denuncias formales por homofobia debido a los dichos contra Jordi. "Declaraciones de odio como ésta validan la agresión a la diversidad sexual día a día. Una verguenza", agregó.

Ríos tampoco calló. "Totalmente de acuerdo Parada, una vergüenza lo mío no te preocupes yo me voy a denunciar amargo".