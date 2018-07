Activan "Código Azul" en la Región Metropolitana a partir de mañana

El ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, encabezó esta mañana una mesa técnica junto a otras autoridades para activar el denominado "Codigo Azul" en la Región Metropolitana.

Esto con el fin de evitar que más indigentes mueran a raíz de las bajas temperaturas este invierno, especialmente adelantándose al pronóstico de lluvias de esta semana.

En ese sentido, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a colaborar, tanto como a llamar si ven a una persona en situación de calle o a llevarlas ellos mismos a diferentes albergues.

La medida comenzará a operar mañana martes desde las 17:00 hasta las 13:00 del miércoles. "Ojalá no dejemos desamparados a nadie. Son personas que están solas y que a veces no quieren salir de la calle. Si no, los atenderemos en los lugares que quieran quedarse", dijo Moreno.

Además, advirtió que aunque el plan está pensado para 48 horas, los albergues seguirán abiertos hasta que las condiciones del tiempo lo necesiten.

En la reunión también estuvo presente la Intendenta Metropolitana, Karla Rubilar y el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, entre otras autoridades.

El Ejército colaborará para trasladar a los involucrados a los diferentes albergues habilitados en Santiago, para que se refugien y tengan alimento.

El teléfono habilitado para informar sobre la presencia de indigentes es 800 104 777 y acá podrás ver el listado de albergues.