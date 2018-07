Luksic y su vínculo con la presidenta de Croacia: "Estamos orgullosos de haber apoyado los estudios de más de 1.100 personas"

El empresario chileno Andrónico Luksic salió a responder a quienes lo cuestionaron por la beca de su familia que permitió que la actual presidenta de Croacia, Kolinda Grabar-Kitarovic, fuese a estudiar a la Universidad de Harvard.

Tras la final del Mundial de Rusia, donde la gobernante croata se robó las miradas de los medios por su carisma, se recordó el vínculo que mantenía con nuestro país, especialmente con la familia empresarial de origen balcánico.

"Hay tantos empresarios croatas y políticos importantes en Chile; no quiero mencionar nombres porque seguro me olvidaré de alguien. Pero sí me gustaría mencionar a la familia Luksic porque fueron los que tuvieron la valentía de invertir en Croacia durante la guerra, lo que fue tan increíblemente importante para nuestra confianza", señaló Grabar-Kitarovic durante una entrevista que le otorgó a El Mercurio en marzo, cuando visitó nuestro país.

Tras hablar de las inversiones de los chilenos en la nación europea, la política reveló que "yo misma fui una de las personas elegidas para la Beca Luksic, cuando fui a la Universidad de Harvard para un programa ejecutivo. Viéndolo ahora que me he convertido en la Presidenta de Croacia, probablemente fue una buena inversión para la familia Luksic".

Luego que se recordara esta conexión, Luksic fue cuestionado por algunos usuarios de las redes sociales. Ante esto, afirmó que estaba "orgulloso" por haber ayudado a la presidenta croata y a otros estudiantes de diversos países.

"Como familia estamos orgullosos de haber apoyado los estudios de más de 1.100 personas de Chile, China y Croacia en universidades de EE.UU, China, Chile y UK en los últimos 16 años y lo seguiremos haciendo porque creemos en el gran aporte que es la educación para el desarrollo de un país", expresó el empresario a un tuitero.