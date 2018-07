Fiscal Arias dijo que "la justicia canónica demostró ser ineficaz" para investigar delitos

08:40 "No puede ser que no se denunció frente a la justicia civil hechos tan graves como son delitos contra menores de edad de carácter sexual", cuestionó el persecutor.

El fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, se refirió a la detención del ex canciller del Arzobispado, Óscar Muñoz, acusado de abusos reiterados y estupro y a la actuación de la Iglesia antes las denuncias.

"La justicia canónica demostró ser ineficaz (...). Su sistema de investigación no es apto para investigar delitos. Se podría confirmar delito de encubrimiento, el encubrimiento no es un delito en sí, aparece con posterioridad al delito. Se investiga si se ha favorecido a malechores, ahora hay que entrar a las instituciones canónicas", dijo a Tele13 Radio.

El persecutor sostuvo que "es un hecho eso que la Iglesia sabía de más víctimas, eso no se puede desmentir bajo ningún aspecto. Eso es lo grave, por eso recurrimos a los jueces de garantía para solicitar la incautación de los procesos católicos. No puede ser que no se denunció frente a la justicia civil hechos tan graves como son delitos contra menores de edad de carácter sexual".

Arias manifestó que "no existe obligación de denuncia por parte de los sacerdotes", por lo que a su juicio "sería saludable una modificación legal en este sentido. Por eso solicité todos los antecedentes relacionados con delitos sexuales; se habría señalado que estos archivos eran secretos por eso se otorgaron los derechos de incautación. Reconocemos un secreto del sacerdote que es de confesión, pero no este otro, el secreto denominado pontificio, no puede ser posible", puntualizó.

El fiscal dijo que "lo importante es la gravedad del delito. Es como si hubieran estado ocultando homicidios y eso no es sostenible, sobre todo porque se puede reiterar".