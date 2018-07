Fiscal Guzmán confía en que el Vaticano entregue el informe de Scicluna sobre abusos de sacerdotes

El fiscal regional Sur, Raúl Guzmán, expresó su confianza en que el Vaticano les envíe el informe que elaboró el arzobispo de Malta, Charles Scicluna, sobre las denuncias de abusos sexuales de miembros de la Iglesia chilena.

"Debemos recordar lo que nos señalaron los propios representantes vaticanos en su oportunidad, cuando vinieron hace un mes atrás a Chile, estos son monseñor Scicluna y monseñor Jordi Bertomeu, quienes señalaron que la Iglesia está llana a entregar todos los antecedentes a la justicia civil para que se investiguen estos hechos y sean sancionados".

El persecutor sostuvo que dicha voluntad "también lo ha reiterado en su oportunidad el nuncio apostólico, Ivo Scapolo. Y sin duda se ha visto refrendado, por lo que ha señalado el propio obispo de Concepción, Fernando Chomalí, quien llamó no solamente a denunciar estos hechos en las iglesias, sino que también a denunciarlos al Ministerio Público. Y en ese contexto, el compromiso que ha asumido con la fiscalía es con el establecimiento de la verdad y para ello si se hace necesario contar con estos antecedentes, y teniendo presente el compromiso asumido por los representantes del Vaticano acá en Chile, sin duda, entendemos que habrá una entrega de esta información".

Guzmán elaborará esta semana el requerimiento, cuyo objetivo es conocer eventuales nuevos hechos a investigar, así como también el caso de la Congregación Marista.

"Puede contener antecedentes que pueden ser utilidad para otros casos. A nosotros lo que nos importa es corroborar ciertos antecedentes, ver el contenido de ese informe: si existen eventualmente otras víctimas que no han denunciado los hechos o algunos otros responsables respecto a hechos que no han sido denunciados o habiendo sido denunciados no hayamos tomado conocimiento en su oportunidad. Me refiero habiendo sido denunciados a la iglesia", expresó.

El abogado explicó que se coordinarán con la Cancillería para efectuar el requerimiento de la documentación a la Santa Sede.

"Hay distintos mecanismos a través del derecho internacional para efectuar estos requerimientos. En esta primera etapa, a través de la Unidad de Cooperación Internacional del Ministerio Público nos vamos a coordinar con la Cancillería para requerir estos antecedentes", agregando que "solicitaremos que la respuesta sea a la brevedad posible", recalcó.