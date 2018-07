Sindicato TVN por crisis: "Hay una contradicción gigante con el tema de la austeridad"

En entrevista con el medio Cooperativa Rodrigo Cid, Presidente del Sindicato de prensa de TVN se refirió a la actual polémica que se conoció tras transparentarse el contrato del directori ejecutivo, pero enfatizó el hecho de que han funcionado seis meses ya sin director de prensa, e indicó que "deberíamos estar preocupados de otras materias y estamos enfrascados en una batalla política, donde ha habido un quiebre del directorio. Es lamentablemente que estemos en la noticia por algo así".

Cid agregó que "Venimos hace bastante tiempo impulsando políticas que tienen que apuntar a la transparencia y a reducir las brechas salariales". Además indicó que "Creemos que ninguno debería tener un sueldo más alto que el presidente de la república, y cuando vemos las situaciones de privilegio, son cosas que el canal debería transparentar".

El presidente del Sindicato de TVN también señaló que "Hay una contradicción gigante con el tema de la austeridad. Hay una contradicción flagrante cuando uno comienza a conocer los contratos". Y agregó que "En cualquier empresa si a la plana no le gusta el director, hay mecanismos para sacar a la persona, eso acá no ha ocurrido. Habría habido una maniobra para forzar a esta persona a renunciar porque no se tienen los votos para aquello".

Cid dijo que "Nunca se ha puesto en tabla la remoción del director ejecutivo. Si se quiere conseguir eso hay vías institucionales para hacerlo. Esto nos va a generar un daño muy grande". Y finalizó indicando que "El gran desafío que tenemos todos, incluso los directores, es ponerse a trabajar en la misión de sacar adelante al canal y todo esto que está ocurriendo, claramente, va en la dirección contraria".