Carmen Frei acusó "amenazas del Ejército" en investigación por muerte de ex Presidente

La ex senadora llamó a "todos aquellos que todavía ocultan información a contar la verdad para poder perdonar".

Esta jornada se inició una etapa clave para la investigación por la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, en la que se presentarán pruebas y testigos en la causa que lleva adelante el ministro en visita Alejandro Madrid.

Esta etapa probatoria o de audiencias públicas se extenderá por ocho días y luego de ello el juez dictará sentencia para los seis procesados en la causa.

Se trata del médico Patricio Silva Garín, el chofer de la familia Frei e informante de la CNI Luis Becerra y el ex agente de la DINA Raúl Lillo, en calidad de autores del delito de homicidio. Además fue procesado en calidad de cómplice el médico Pedro Valdivia y como encubridores los patólogos Helmar Rosenberg y Sergio González.

Carmen Frei, hija del ex Mandatario, comentó que "siempre he creído que la justicia en Chile tarda, pero llega. Estamos llegando a la verdad. No ha sido fácil".

A su juicio, en el caso "hay más acusados, pero eso se verá en las audiencias".

Y apuntó al Ejército, señalando que "siempre han dicho que no tienen antecedentes, nunca han querido colaborar, ha habido malas intenciones".

En ese sentido, acusó que los abogados de la familia han recibido "amenazas directas del personal del Ejército".

Finalmente, llamó a "todos aquellos que todavía ocultan y que sí saben lo que pasó, estamos en el momento que puedan contar la verdad para poder perdonar".