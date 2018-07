Gobierno descartó reducir la edad de imputabilidad a menores

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, descartó reducir la edad de imputabilidad a menores infractores, que hoy sanciona a niños, niñas y adolescentes a partir de los 14 años..

Esta semana se produjeron dos hechos de violencia sexual presuntamente cometidos por menores de edad, uno en Pudahuel, cuya víctima es una menor de ocho años, y otro en Parque Los Reyes, que afectó a una mujer de 38 años.

"El problema de los menores de 14 que cometen delitos no se resuelve tratándolos como delincuentes juveniles, sino que como niños o niñas que tienen problemas graves que no hemos sabido enfrentar. Por cierto que requieren modelos de intervención distintos a los que hemos estado utilizando, pero no los mismos. Aquí ha fracasado la educación sexual, la responsabilidad de los padres y del Estado", dijo.

El secretario de Estado sostuvo que "no resolvemos el problema de niños o niñas que puedan cometer delitos bajando la edad, porque el problema es de justicia restaurativa; más que sancionar a estos niños hay que saber cómo los recuperamos", consignó La Tercera